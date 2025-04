Schräger Auftritt in Wisconsin Elon Musk trägt einen Käsehut

Elon Musk sprengt mit seinen Auftritten stets aufs Neue die Grenzen des Absurden. Nun zeigte er sich bei einer Town Hall-Veranstaltung am Sonntagabend in Wisconsin mit einem Hut in Form eines überdimensionalen Käses.

Publiziert: vor 25 Minuten