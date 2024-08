Saftige Bussen drohen Das solltest du in Venedig lieber sein lassen

Jedes Jahr strömen Unmengen von Touristen in die Lagunenstadt in Italien. Doch nicht nur die Zahl der Besucherinnen und Besucher macht Venedig zu schaffen. Es sind besonders die Gäste, die sich nicht an die Sitten der Stadt halten. Dann kann es Bussen regnen.