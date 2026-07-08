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Nato-Chef Rutte zum Iran: Trumps Entscheidung war richtig
Rutte zu Iran-Attacken
«Donald Trump hat völlig richtig reagiert»
Nato-Chef Mark Rutte äusserte sich nach dem Gipfel in Ankara vor den Medien.
Publiziert: vor 53 Minuten
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