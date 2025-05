Rund 10'000 Teilnehmer Russland feiert «Tag des Sieges» in Moskau

80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges erinnert Russland heute mit seiner traditionellen Militärparade an den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland am 8. Mai 1945. Die Feierlichkeiten sind bereits in vollem Gange.

Publiziert: 09:48 Uhr