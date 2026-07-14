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Royaler Empfang für WM-Helden
Hier rudern die Norwegischen Royals

Die Norweger sind zurück und das ganze Land empfängt sie. Selbst die Königsfamilie rudert beim Empfang mit.
Publiziert: vor 48 Minuten
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