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Norwegische Königsfamilie rudert mit ihren Fussball-Helden
Royaler Empfang für WM-Helden
Hier rudern die Norwegischen Royals
Die Norweger sind zurück und das ganze Land empfängt sie. Selbst die Königsfamilie rudert beim Empfang mit.
Publiziert: vor 48 Minuten
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