DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Video
Aktuell
Blick-Chefredaktor Rolf Cavalli zum E-ID-Krimi
Rolf Cavalli zum E-ID-Krimi
«Bei einem Nein kommt sowieso die nächste Vorlage»
Beim Entscheid über die Einführung der E-ID zeichnet sich ein knappes Rennen ab. Im Studio analysiert Blick-Chefredaktor Rolf Cavalli.
Publiziert: 13:02 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Abstimmungen vom 28. September 2025
0:54
SP-Ständerätin Eva Herzog
«Bin überrascht, dass Leute gegen ihre Interessen stimmen»
1:02
Cavalli zum E-ID-Krimi
«Bundesrat Jans hat mit seinen Auftritten nicht überzeugt»
1:28
Cavalli zu Bergkantonen
«Volk stimmte anders als es die Regierungen wollten»
0:56
Rolf Cavalli zum E-ID-Krimi
«Bei einem Nein kommt sowieso die nächste Vorlage»
0:42
Blick-Chefredaktor Cavalli
«Im Geiste sind Schweizer Mieter auch Hausbesitzer»
0:52
SVP-Fiechter zu E-ID-Trend
«Bei knappem Ja müsste Abstimmung wiederholt werden»
0:49
SVP-Rutz erfreut über Trend
«Wenn es ein Ja gibt, bin ich erleichtert»
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen