Platz für 200 Gäste Dieser LKW verwandelt sich innert Minuten in Restaurant

Seit drei Jahren ist ein chinesisches Paar mit diesem äusserst ungewöhnlichen Gefährt unterwegs. Der LKW lässt sich nämlich in wenigen Minuten in ein 100-Quadratmeter-Restaurant umbauen. Vor allem in ländlichen Gebieten ist der Service gefragt.