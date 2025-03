Papst zeigt sich Franziskus grüsst Gläubige vom Spitalfenster

Papst Franziskus erschien am Sonntag erstmals seit seiner Einlieferung am 14. Februar am Fenster des Gemelli-Krankenhauses in Rom. Er winkte der Menge zu und dankte den Gläubigen für ihre Unterstützung.

Publiziert: vor 10 Minuten | Aktualisiert: vor 1 Minute