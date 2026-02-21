DE
Panik bei Wintersportler
Skilift fährt plötzlich rückwärts

In einem chinesischen Skigebiet fährt der Skilift plötzlich in die falsche Richtung. Verängstigte Wintersportler müssen rausspringen. Weshalb es zur Panne gekommen ist, ist nicht bekannt.
Publiziert: 07:07 Uhr
