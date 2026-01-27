DE
FR
Abonnieren

Das Tram nähert sich
Selbstfahrendes Taxi stoppt auf Gleisen

Ein selbstfahrendes Taxi ist auf Tramgleisen in Phoenix, Arizona, unterwegs. Plötzlich bleibt das Fahrzeug stehen. Wie der Fahrgast reagiert und ob es zum Crash kommt, siehst du im Video.
Publiziert: 19:17 Uhr
Kommentieren
Unfälle und weitere Fails
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen