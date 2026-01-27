DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Video
Aktuell
Phoenix, Arizona: Selbstfahrendes Taxi stoppt auf Gleisen
Das Tram nähert sich
Selbstfahrendes Taxi stoppt auf Gleisen
Ein selbstfahrendes Taxi ist auf Tramgleisen in Phoenix, Arizona, unterwegs. Plötzlich bleibt das Fahrzeug stehen. Wie der Fahrgast reagiert und ob es zum Crash kommt, siehst du im Video.
Publiziert: 19:17 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Unfälle und weitere Fails
0:51
Eisfischen endet fatal
Autos brechen in gefrorene Meeresbucht ein
0:42
Polizei sucht den Lenker
Autofahrer nimmt Abkürzung – Zug braust heran
1:21
20 Schwimmer im Becken
Jaguar landet mitten im Hallenbad
0:55
Gesperrtes Gebiet in China
Tourist will Foto machen – und stürzt in die Tiefe
1:01
Fahrer verliert die Kontrolle
Auto hebt ab und fliegt über Treppe
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen