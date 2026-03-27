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Stau beim Gotthard: Blechlawine vor dem Nordportal
Osterferien sorgen für Stau
Aufnahmen zeigen Blechlawine vor Nordportal
Schon eine Woche vor Ostern vermeldet der TCS eine lange Blechlawine vor dem Gotthard. Wer in den Süden will, braucht starke Nerven.
Publiziert: vor 18 Minuten
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Marco Pietrocola
Produzent Video Unit
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