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Osterferien sorgen für Stau
Aufnahmen zeigen Blechlawine vor Nordportal

Schon eine Woche vor Ostern vermeldet der TCS eine lange Blechlawine vor dem Gotthard. Wer in den Süden will, braucht starke Nerven.
Publiziert: vor 18 Minuten
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