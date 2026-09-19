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Nur drei Ampeln und viel Gold
So speziell ist das Leben in Grönland

Donald Trump ist heiss auf Grönland. Wir bringen dir die Insel im Video etwas näher und zeigen, wie die etwa 55'000 Einwohner leben.
Publiziert: 08:45 Uhr
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