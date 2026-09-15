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Steigern Süssstoffe das Risiko für Herzinfarkte?
Neue Studien schlagen Alarm
Steigern Süssstoffe das Risiko für Herzinfarkte?
Weniger Zucker und Kalorien klingt zunächst sinnvoll. Doch nicht jeder Zuckerersatz ist automatisch die bessere Wahl.
Publiziert: 11:50 Uhr
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