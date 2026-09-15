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Neue Studien schlagen Alarm
Steigern Süssstoffe das Risiko für Herzinfarkte?

Weniger Zucker und Kalorien klingt zunächst sinnvoll. Doch nicht jeder Zuckerersatz ist automatisch die bessere Wahl.
Publiziert: 11:50 Uhr
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