Netz lacht über Reise von zwei Freundinnen Sie merken erst bei der Ankunft, dass sie am falschen Ort sind

Zwei Freundinnen haben eine Reise nach San José in Costa Rica gebucht – dachten sie zumindest. Erst als die beiden am Flughafen aussteigen, wird ihnen bewusst, dass sie in Kalifornien gelandet sind. Die Geschichte sorgt jetzt auf Tiktok für Lacher.

Publiziert: vor 53 Minuten