Im Morgenmantel auf der Bühne Hässiger Bischof schickt Konzertbesucher nach Hause

Am Wochenende sollte der Chor der City Academy Voices in der St Andrew's church in London ihr Sommerkonzert geben. Doch dann kommt der hässige Bischof von Fulham, Jonathan Baker in einem Morgenmantel auf der Bühne und motzt über den «furchtbaren Lärm».

Publiziert: 08:36 Uhr