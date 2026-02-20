DE
Nahe Schweizer Grenze
Wintersportler filmt grossen Lawinenabgang

Im Cogne-Tal im Nordwesten Italiens kommt es zu einem Lawinenabgang. In diesem Moment befinden sich fünf Bergsteiger im Tal.
