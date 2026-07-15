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«Nächste Woche wirds schlimm»
Trump droht in TV-Interview dem Iran

In einem Interview mit Fox News spricht US-Präsident Donald Trump über das weitere Vorgehen im Irankrieg. Bald sollen Kraftwerke angegriffen werden.
Publiziert: 08:05 Uhr
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