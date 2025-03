Nach Broadway-Aufführung fragt George Clooney seine Fans «Wie findet ihr meine Haare?»

Für seine Rolle am Broadway hat George Clooney (63) viele Opfer gebracht. Er begann zu rauchen, färbte die Haare von Grau zu Braun und rasierte sich den Bart ab. Das alles machte der Schauspieler für seine Rolle in «Good Night, And Good Luck».

Publiziert: 10:21 Uhr | Aktualisiert: vor 56 Minuten