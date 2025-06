Mutmasslicher Amoklauf in Graz Einsatzfahrzeuge vor Schule eingetroffen

An einer Schule in der österreichischen Stadt Graz kam es am Dienstag zu einem mutmasslichen Amoklauf. Der Einsatz ist noch im Gange. Mehrere österreichischen Medien berichten übereinstimmend, dass es fünf Todesopfer gegeben habe.

Publiziert: 11:31 Uhr | Aktualisiert: 11:47 Uhr