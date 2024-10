Monsterwelle vor dem Fenster Familie fährt auf Kreuzfahrtschiff durch Hurrikan

Die Harmony of the Seas galt bis 2018 als das grösste Kreuzfahrtschiff der Welt. Was passiert, wenn sich ein Schiff dieser Grössenordnung einem Hurrikan nähert, zeigt ein eindrucksvolles Video einer Familie, die beim Mittagessen von den Wellen überrascht wurde.