Video
Aktuell
Peru: Drohne fliegt Sängerin Susana Alvarado ins Gesicht
Mitten im Konzert
Drohne fliegt Sängerin ins Gesicht
Während eines Konzerts im Norden Perus kracht eine Drohne direkt ins Gesicht von Sängerin Susana Alvarado. Das Fluggerät trifft sie am Kopf und verfängt sich sogar in ihrem Haar.
Publiziert: 10:53 Uhr
People International
1:32
