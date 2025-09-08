Mitten im Konzert Drohne fliegt Sängerin ins Gesicht

Während eines Konzerts im Norden Perus kracht eine Drohne direkt ins Gesicht von Sängerin Susana Alvarado. Das Fluggerät trifft sie am Kopf und verfängt sich sogar in ihrem Haar.

Publiziert: 10:53 Uhr