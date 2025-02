Melania Trump öffnet es für Besucher So sieht das Weisse Haus von Innen aus

Es war schon einmal ihr Zuhause, das Weisse Haus. Nun ist First Lady Melania Trump wieder eingezogen. Sie will mit einem New Yorker Innenarchitekten weitere Veränderungen veranlassen. Erstmal hat sie das Weisse Haus aber wieder für Besucher geöffnet.

Publiziert: vor 19 Minuten