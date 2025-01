Bei Siegesfeier von Trump Macht Elon Musk hier den Hitlergruss?

Elon Musk sorgt im Netz und im TV für Fragezeichen, nachdem er während seiner Rede in der Capitol One Arena zur Feier der Amtseinführung von Präsident Donald Trump eine Geste gemacht hatte, die an den Hitlergruss erinnert.

Publiziert: vor 33 Minuten | Aktualisiert: vor 30 Minuten