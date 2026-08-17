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Oberberg: Leservideo zeigt Sturm
Leservideo zeigt
Sturm fegt über Oberberg BE
Am Montag kam endlich die ersehnte Abkühlung. An vielen Orten in der Schweiz gab es heute starke Regenfälle. In Oberberg im Kanton Bern stürmte es regelrecht.
Publiziert: 19:48 Uhr
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