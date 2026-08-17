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Sturm fegt über Oberberg BE

Am Montag kam endlich die ersehnte Abkühlung. An vielen Orten in der Schweiz gab es heute starke Regenfälle. In Oberberg im Kanton Bern stürmte es regelrecht.
Publiziert: 19:48 Uhr
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