DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Video
Aktuell
Ausgebüxt: Kuh macht Zentrum von Uster unsicher
Leservideo zeigt Ausreisserin
Kuh wird von Polizistin in Uster ZH abgeführt
Eine Kuh macht die Innenstadt von Uster ZH unsicher. Sie ist offenbar ausgebüxt, die Polizei wird gerufen und fängt die Ausreisserin ein.
Publiziert: 18:26 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Tierisches aus aller Welt
2:15
Ihm willst du nicht begegnen
Hier lebt der «Unterwasser-Godzilla»
1:05
Verrückte Aktion
Papagei Bebe erkundet Meer in Mini-U-Boot
0:52
Giraffen-Angriff im Safaribus
Bananen-Schuhe machen Frau zur Zielscheibe
1:09
Reisegruppe in Panik
Löwen belagern Kaffeekränzchen auf Safari
0:56
Aufruhr auf Piste in China
Fuchs verbeisst sich in Handschuh von Skifahrer
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen