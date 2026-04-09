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Leservideo zeigt Ausreisserin
Kuh wird von Polizistin in Uster ZH abgeführt

Eine Kuh macht die Innenstadt von Uster ZH unsicher. Sie ist offenbar ausgebüxt, die Polizei wird gerufen und fängt die Ausreisserin ein.
Publiziert: 18:26 Uhr
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