Konzerthalle in Zürich bebt Rapper Ski Aggu begeistert Fans mit «Venus vo Bümpliz»

Der deutsche Rapper Ski Aggu ist vergangenen Samstag in «The Hall» in Zürich aufgetreten und hat seine Fans mit einem Lied begeistert, das oft an Schweizer Openairs und Festivals gespielt wird: «Venus vo Bümpliz» von der Schweizer Mundart-Band Patent Ochsner.