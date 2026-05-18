DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Video
Aktuell
ZDF Fernsehgarten: Andrea Kiewel über schlechtes Date
Kiewel wurde bei Date einfach sitzengelassen
«Ich habe die Nummer blockiert»
Andrea Kiewel plaudert im «ZDF-Fernsehgarten» eine kuriose Anekdote aus: Ihr Date verabschiedete sich einst aufs WC – und kam nie zurück.
Publiziert: vor 38 Minuten
Teilen
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Meistgelesen