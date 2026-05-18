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Kiewel wurde bei Date einfach sitzengelassen
«Ich habe die Nummer blockiert»

Andrea Kiewel plaudert im «ZDF-Fernsehgarten» eine kuriose Anekdote aus: Ihr Date verabschiedete sich einst aufs WC – und kam nie zurück.
Publiziert: vor 38 Minuten
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