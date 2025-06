Keller Sutter begrüsst EM-Team «In der Schweiz gewinnt man auch, wenn man verliert»

Mit dem Slogan «In Switzerland, even if you lose, you win» soll das Ferienland Schweiz beworben werden. Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hat dazu eine Videobotschaft im Rahmen der Uefa Women's Euro 2025 aufgenommen.

Publiziert: vor 19 Minuten