Katy Perry und Lauren Sanchez Diese sechs Frauen fliegen am Montag ins All

Am Montag hebt die Verlobte des Amazon- und Blue Origin Gründers Jeff Bezos, Lauren Sanchez, mit fünf weiteren Frauen an Bord einer Blue-Origin-Rakete in Texas ab. Auch Sängerin Katy Perry und US-Moderatorin Gayle King sind mit dabei.

Publiziert: 17:19 Uhr