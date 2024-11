Kapo zum Unfall in Suhr AG Fataler Moment kostet 71-Jährige das Leben

Tragischer Unfall in Suhr AG: Eine 71-jährige Fussgängerin wurde von einem Lastwagen überrollt und starb noch am Unfallort. Der Vorfall ereignete sich am Freitag, als die Seniorin vor dem heranfahrenden Fahrzeug die Strasse überquerte.