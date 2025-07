Kapo-Sprecher zu Tötungsdelikt «Opfer hat im Bundesasylzentrum Altstätten gewohnt»

In der Nacht auf Freitag kam es am Bahnhof in Heerbrugg im Kanton St. Gallen zu einem Gewaltverbrechen. EIn 17-Jähriger wurde mit Stichverletzungen aufgefunden.

Publiziert: 11:07 Uhr | Aktualisiert: vor 49 Minuten