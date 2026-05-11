Influencer muss nach Zürcher Letten-Party durch Müllberge joggen
«Bin schockiert – wie können Menschen so was tun?»
Am Samstag wurde eine Party am Letten von «GUMP by MAAG Moments» organisiert. Über 2000 Personen feierten das Einläuten der Sommer-Saison. Am Sonntagmorgen war die Gegend mit Müll überhäuft, wie der Clip des Influencers «DeWinterthurer» zeigt.
Publiziert: 08:44 Uhr
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Aktualisiert: vor 57 Minuten
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