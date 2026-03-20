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In «The Way of the Dragon»
Dieser Kampf zwischen Norris und Bruce Lee ist legendär

Im Martial-Arts-Film «The Way of the Dragon» hat Chuck Norris seine erste grosse Film-Rolle. Sein Kampf gegen Hauptdarsteller Bruce Lee hat Legendenstatus.
Publiziert: 15:53 Uhr
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