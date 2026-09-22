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In Rede vor Uno: Trump droht Iran mit Vernichtung
In Rede vor Uno
Trump droht Iran mit Vernichtung
Am Dienstag hielt Trump eine Rede vor den Uno-Mitgliedsstaaten. Ein grosse Thema darin war der Iran.
Publiziert: 17:16 Uhr
|
Aktualisiert: 17:22 Uhr
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