Ihre Reaktion geht viral
Bodyguard lässt Türe auf Rihanna fallen

Peinlicher Moment für Rihanna: Beim Hinausgehen aus dem Four Seasons Hotel in New York trifft sie eine Schwingtür. Wie die 37-Jährige reagiert, siehst du im Video.
Publiziert: 16:36 Uhr
