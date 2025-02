Hollywoodlegende Gene Hackman ist tot Das sind seine grössten Film-Erfolge

Der Oscar-gekrönte US-Schauspieler Gene Hackman ist im Alter von 95 Jahren in Santa Fe, New Mexico, verstorben. Bekannt für Rollen in Klassikern wie «Bonnie und Clyde», «French Connection» und «Erbarmungslos», prägte Hackman über sechs Jahrzehnte das Hollywood-Kino.

Publiziert: 13:54 Uhr | Aktualisiert: vor 40 Minuten