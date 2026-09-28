DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Outdoor
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Video
Aktuell
Historische Mission: Hier startet die SpaceX-Rakete
Historische Mission
Hier startet die SpaceX-Rakete
Am Montag hob das Starship von Elon Musks SpaceX in Texas ab. Erstmals überhaupt verliess die Rakete die Atmosphäre der Erde.
Publiziert: vor 58 Minuten
|
Aktualisiert: vor 5 Minuten
Teilen
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen