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Historische Mission
Hier startet die SpaceX-Rakete

Am Montag hob das Starship von Elon Musks SpaceX in Texas ab. Erstmals überhaupt verliess die Rakete die Atmosphäre der Erde.
Publiziert: vor 58 Minuten
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Aktualisiert: vor 5 Minuten
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