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Grosse Rauchsäule: Leservideos zeigen den Brand in Näfels GL
Gewaltige Rauchsäule
Leservideos zeigen den Brand in Näfels GL
Am Samstag ist in Näfels GL ein Brand ausgebrochen. Die dicke Rauchsäule ist schon von Weitem zu sehen. Die Hintergründe sind noch unbekannt.
Publiziert: 14:23 Uhr
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