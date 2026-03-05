DE
FR
Evakuierte Schweizer an Bord
Hier landet der Swiss-Sonderflug in Zürich

Sie haben es geschafft! Endlich wieder in der Schweiz. Am Donnerstag landet der Swiss-Sonderflug aus dem Oman in Zürich.
Publiziert: 15:14 Uhr
|
Aktualisiert: vor 57 Minuten
