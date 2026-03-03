DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Video
Aktuell
Krieg im Iran: Elena Miras spricht nach Landung in Zürich
Elena Miras den Tränen nahe
«Es war die Hölle»
Elena Miras ist am Dienstagabend in Zürich gelandet. Sie erzählt, wie sie den Flug aus Abu Dhabi und den Krieg im Nahen Osten erlebt hat.
Publiziert: vor 58 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Michel Imhof
USA und Israel greifen Iran an
1:21
Blick sagt dir wie
So entlarvst du Fake-Videos im Iran-Krieg
1:00
Tausende trauern im Iran
Massenbeerdigung nach Angriff auf Mädchenschule
0:42
Nach Luftangriffen
Mehrere Rauchwolken über Teheran
0:51
In der Nacht auf Dienstag
Raketen über Hebron gesichtet
0:52
Donald Trump über den Iran
«Ihre Raketen hätten unser schönes Amerika erreicht»
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen