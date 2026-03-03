DE
FR
Abonnieren

Elena Miras den Tränen nahe
«Es war die Hölle»

Elena Miras ist am Dienstagabend in Zürich gelandet. Sie erzählt, wie sie den Flug aus Abu Dhabi und den Krieg im Nahen Osten erlebt hat.
Publiziert: vor 58 Minuten
Kommentieren
USA und Israel greifen Iran an
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen