Gefährliche Aktion in Hotelanlage in der Dominikanischen Republik Mann sitzt im Pool, während Hurrikan über ihn hinwegfegt

Ich habe dafür bezahlt, also benutze ich ihn auch. Das scheint sich wohl dieser Mann in Punta Cana in der Dominikanischen Republik gedacht zu haben. Gemütlich sitzt er im Pool einer Hotelanlage, während gerade ein Hurrikan über ihn hinwegfegt.