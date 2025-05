Flughafen Tallinn postet Video Darum gehören elektronische Geräte nicht in den Koffer

Am Flughafen von Tallinn explodiert ein Koffer. Sofort löscht ein Sicherheitsbeamter das Feuer und verhindert so Schlimmeres. Mit dem Video will der Flughafen die Passagiere sensibilisieren.

Publiziert: vor 7 Minuten