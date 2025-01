Feuerpause im Gazastreifen Vertriebene Palästinenser kehren in ihre Häuser zurück

Gaza-Stadt atmet auf: Nach 15 Monaten Krieg tritt in Gaza endlich ein Waffenstillstand in Kraft. Vertriebene Palästinenser kehren in ihre Häuser zurück, doch die Situation bleibt angespannt.

Publiziert: vor 23 Minuten | Aktualisiert: vor 13 Minuten