Feuer im Pendlerverkehr Leservideo zeigt brennenden Bus im Zürcher Kreis 10

In Zürich Höngg brennt im Pendlerverkehr am Montagabend ein Bus der Linie 80. Der Bus sei Richtung ETH unterwegs gewesen, so der Leserreporter. Mittlerweile seien auch die Feuerwehr und die Polizei vor Ort.

Publiziert: vor 17 Minuten | Aktualisiert: vor 5 Minuten