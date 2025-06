Blick-Reporterin erlebt Schreckliches «Die Polizei schlägt Menschen ohne Grund»

Am 12. Juni reisten über 350 Schweizerinnen und Schweizer nach Kairo, um am Global March to Gaza teilzunehmen. Mit dabei: Die Blick-Reporterin Camille Bertholet. Doch die Situation eskalierte – eine Blick-Reporterin wurde festgenommen!

