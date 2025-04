Fedpol-Video zeigt Konvoi in den Strassen von Rio de Janeiro

Am 31. Oktober 2024 nimmt Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider in Rio de Janeiro am Treffen der G20-Gesundheitsministerinnen und ‑Gesundheitsminister teil. Das Fedpol sorgt dafür, dass der Besuch sicher vonstattengeht – eine herausfordernde Mission.

Publiziert: 18:20 Uhr