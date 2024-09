Explosiver Fang ruft Bombenentschärfer auf den Plan Magnetangler trauen ihren Augen nicht

Magnetangler haben in einem Fluss in South Bend im US-Bundesstaat Indiana einen explosiven Fang gemacht: Die Männer zogen einen verrosteten Sprengkopf einer Haubitze aus dem Wasser – ein Bombenentschärfungskommando rückte an.