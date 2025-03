EU schlägt mit Zöllen zurück «Wir bedauern diese Massnahmen zutiefst»

Die EU kündigte am Mittwoch Vergeltungsmassnahmen auf Trumps Zölle an. Dies nachdem die US-Regierung die Zölle auf alle Stahl- und Aluminiumimporte offiziell auf 25 % erhöht hatte. Die Zölle auf Industrie- und Agrarprodukte treten am 1. April in Kraft.

Publiziert: vor 34 Minuten