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London: Klimaaktivisten legen Verkehr vor Parlament lahm
Es geht wieder los
Klimakleber sorgen in London für Ärger
Die Klimaaktivisten von «Just Stop Oil» sind wieder da. Am Mittwoch legen sie den Strassenverkehr vor dem Parlament in London lahm.
Publiziert: vor 46 Minuten
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Eliane Weiss
Video-Redaktorin Blick
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