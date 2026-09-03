DE
FR
Abonnieren

Es geht wieder los
Klimakleber sorgen in London für Ärger

Die Klimaaktivisten von «Just Stop Oil» sind wieder da. Am Mittwoch legen sie den Strassenverkehr vor dem Parlament in London lahm.
Publiziert: vor 46 Minuten
Kommentieren
Weitere Proteste von Klima-Aktivisten
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen