Elektroauto-Hersteller Dieses Giga-Werk wird dreimal so gross wie Basel

BYD gilt bereits als einer der grössten Konkurrenten von Tesla. 2024 war die chinesische Elektroautomarke an den Banden der Fussball-EM 2024 präsent. In China ist die Marke bereits bekannt und baut nun eine Giga-Fabrik in der Provinz Henan.

Publiziert: vor 45 Minuten